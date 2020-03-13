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Trabzon'da uçuşlara sis engeli

TRABZON'da dün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.

13.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:40
Trabzon'da uçuşlara sis engeli

TRABZON'da dün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor. Trabzon 'da dün geceden beri etkili olan sis hava ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş uzaklığı düştü. Sisin etkisini artırmasıyla, uçak seferleri yapılamadı. Sis nedeniyle Trabzon'a inemeyen uçaklar ise çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Trabzon, Güncel

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