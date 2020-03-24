Trabzon'da üniversite – sanayi işbirliği
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem ve KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ederek Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ile görüştü.
24.03.2020 07:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 07:59
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem ve KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ederek Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ile görüştü.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Rektör, Ekonomi