07.07.2019 12:43
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Trabzon

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele, Terörle Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.N.İ, 3 yıl 4 ay ve 10 ay olmak üzere iki ayrı kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.H, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ve hakkında 6 bin lira para cezası bulunan M.A. gözaltına alındı.
Şahısların işlemlerinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
Trabzon, Güncel

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