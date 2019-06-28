28.06.2019 14:22
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evin banyosunda kurduğu led ışıklı ısıtma sistemi ve alttan ısıtmalı iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu madde yetiştiren şahıs gözaltına alındı.

Trabzon 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evin banyosunda kurduğu led ışıklı ısıtma sistemi ve alttan ısıtmalı iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu madde yetiştiren şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ortahusar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu madde üretildiği ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan bitkileri yetiştirmek üzere evin banyosunda led aydınlatma ve alttan ısıtmalı iklimlendirme sistemi oluşturulduğu görüldü.
Yapılan aramada, 12 gram esrar, 41 kök kenevir bitkisi ve hint kenevir bitkisi tohumlarını çimlendirmek için kullanılan 50 tüp ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan G.B. isimli şahsın işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Çukurçayır , Trabzon , Güncel

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