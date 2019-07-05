Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da, 3 ayrı adreste düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 56 kök kenevir bitkisi ile 12 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde yapılan istihbari çalışmalar ve arama kararı doğrultusunda şüpheliler A.D. (62) ve V.D. (38) isimli şahısların ev eklentilerinde yapılan aramada 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca, şüpheli C.D'nin (33) ev ve eklentisinde narkotik arama köpeğiyle birlikte yapılan aramada ise 12 gram esrar maddesi bulundu.

Operasyonda, V.D. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler A.D. ve C.D. ise "yasa dışı kenevir ekimi" ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan, ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA