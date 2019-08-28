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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ısı, ışık ve su sistemiyle oluşturulan özel odada Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

28.08.2019 10:04 Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ısı, ışık ve su sistemiyle oluşturulan özel odada Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında C.G'nin ikametinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi.
Hint keneviri yetiştirmek için ısı, ışık ve sus sistemi bulunan özel bir oda oluşturan şahsın ikametinde yapılan aramada, 15 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.G'nin işlemleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürüyor.

Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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