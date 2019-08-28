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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

28.08.2019 12:08 Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, güven timleri ekiplerince yapılan kontrollerde üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen yabancı uyruklu 2 şahsın ikametlerinde arama yapıldı.
Aramada, 60 uyuşturucu hap, yaklaşık 1,5 gram plaka esrar ve 28 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan gözaltına alınan 2 şahsın işlemleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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