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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arazisinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen kişi gözaltına alındı.

06.09.2019 11:44 Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arazisinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında A.B. isimli şahsın Akçaabat ilçesinde bulunan arazisinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi.
Arazide yapılman aramada, 29 kök hint keneviri bitkisi ve yaklaşık 65 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın işlemleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.

Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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