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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da uyuşturucu madde ele geçirildi.

13.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:42Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
'da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Komutanlığı ekipleri Akçaabat ilçesinde uyuşturucu madde satıldığı tespit edilen bir eve operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan aramada, kavanozlar içinde satışa hazır toplam 851 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ile evin bahçesine ekilmiş 2 kök keneviri bulundu.
Şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Öte yandan, ekipler "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan bir şahsı okul çevresinde yakaladı. Bu kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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