Trabzon'da Uyuşturucu Zanlıları Yakalındı

Trabzon
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla yürütülen istihbarat çalışması doğrultusunda adresi belirlenen bir eve operasyon yaptı.
Evde yapılan aramada, "fişek" olarak adlandırılan parçalar halinde 21 paket esrar, toz haline henüz getirilmemiş 477,16 gram kubar esrar ve 17 kök Hint keneviri ile hassas terazi, 34 tabanca mermisi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 lira para ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler K.Ö. ile M.Ö. gözaltına alındı.
Uyuşturucu Ticareti,Trabzon
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:01