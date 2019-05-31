Trabzon'da vatandaşlar dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü
tarafından "İletişim Yoluyla Dolandırıcılık" konusunda toplamda 100 bin vatandaşın bilgilendirildiği bildirildi.
Emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla il genelinde yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli kurumlarda görev yapan personellerin yanı sıra öğrencilere yönelikte bilgilendirme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İletişim yoluyla dolandırıcılık ile ilgili vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla ilimiz genelinde Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, vatandaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarına, ilimizdeki meslek odaları üyelerine, banka çalışanlarına, okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilere, üniversitelerimizdeki öğrencilere, belediye çalışanlarına, Trabzon barosundaki avukat ve çalışanlara, muhtarlarımıza toplamda yüz bini aşkın kişiye farkındalık eğitimi verilmiş olup farkındalık çalışmaları devam etmektedir."
Kaynak: AA
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