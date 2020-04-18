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Trabzon'da vatandaşlara günde 18 bin ekmek dağıtılacak

Trabzon'da vatandaşlara günlük 18 bin ekmek dağıtılacak.

18.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:43
Trabzon'da vatandaşlara günde 18 bin ekmek dağıtılacak
Trabzon 'da vatandaşlara günlük 18 bin ekmek dağıtılacak.
Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar Belediyesi Vefa Destek Grubu'nun iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun desteğiyle vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımını sürdürdüğü belirtildi.
Vefa Destek Grubu ekiplerinin çağrılarla kendilerine ulaşan vatandaşların yanı sıra yine vatandaşlara ulaştırılması amacıyla muhtarlıklara da ekmek teslim ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sabahın erken saatlerinden beri ekmek dağıtımını titizlikle sürdüren ekiplerden vatandaşlar oldukça memnun. Özellikle ekmek temininin zor olduğu kırsal mahallelerde ekmek dağıtımını sürdüren ekipler, bugün ve yarın dağıtıma devam edecek. Ücretsiz ekmek dağıtımı genel sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı her gün yapılacak."
Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hiçbir vatandaşın mağdur olmasına göz yummayacaklarını belirtti.
Vatandaşların her türlü talebinin ciddiyetle yerine getirildiğini aktaran Genç, Ortahisar Vefa Destek Grubu'nun 7 gün 24 saat vatandaşların çağrılarına kulak verdiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ortahisar, Türkiye, Trabzon, Güncel
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