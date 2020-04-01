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Trabzon'da vatandaşlara psikososyal destek hizmeti

Trabzon'da vatandaşlara telefonda psikososyal destek hizmeti sunulacak.

01.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:52
Trabzon'da vatandaşlara psikososyal destek hizmeti
Trabzon 'da vatandaşlara telefonda psikososyal destek hizmeti sunulacak.
Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı korku ve panik gibi ruhsal sıkıntılar ile uzun süreli sosyal izolasyona bağlı bireysel sorunların aile içinde çatışmalara, çocuklarda problemli davranışlara yol açabileceği için bu konularda danışma ihtiyacı duyabileceklerini vurguladı.
Kurt, bu nedenle sosyal hizmet merkezleri aracılığı ile telefondan psikososyal destek hizmeti sunmaya başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Buna göre Çaykara Dernekpazarı, Hayrat ilçelerimiz, Of Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün 0462 7777012 nolu telefonunu, Araklı, Köprübaşı, Sürmene ilçelerimiz, Sürmene Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün 0462 7463311 nolu telefonunu, Maçka, Yomra, Arsin, Ortahisar ilçelerimiz, Ortahisar Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün 0462 3251070 nolu telefonunu, Düzköy ve Akçaabat ilçelerimiz, Akçaabat Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün 0462 2485444 nolu telefonunu Tonya, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Şalpazarı, Vakfıkebir ilçelerimiz, Vakfıkebir Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün 0462 8413381 nolu telefonunu arayabilirler."
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Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Kurt, Trabzon, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Trabzon'da vatandaşlara psikososyal destek hizmeti - Haberler

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