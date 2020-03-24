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Trabzon'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görevde

Trabzon'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görevdeTRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzerindekiler için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', kendilerini arayanların alışverişini yapıp, evlerine götürüyor.

24.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:32
Trabzon 'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görevde
TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzerindekiler için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', kendilerini arayanların alışverişini yapıp, evlerine götürüyor.
İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan '65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları kapsamında vatandaşlara evde hizmet veriliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastaların mağdur olmaması için oluşturulan destek grupları, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçiyor. İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından yürütülen çalışmalardan yararlanmak isteyen vatandaşların 112, 155 veya 156 numaralarını araması halinde, yetkilendirilen kamu görevlisi, ekipler ve araç ilgili adreslere yönlendiriliyor.
Trabzon'da ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerce, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmaması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu. Grup görevlileri, 7/24 çalışıp, çağrılar doğrultusunda, gelen talepleri karşılıyor. Görevliler, adres ve telefonlarını aldığı yaşlıların ihtiyaçlarını kısa sürede karşılarken, teşekkür de alıyor.
VALİ USTAOĞLU'NDAN ZİYARET
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Kaymakamlığı'nda oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Grubun çalışmalarına ilişkin konuşan Vali Ustaoğlu, 'Evde Kal' çağrılarının Trabzon'da karşılık bulduğunu vatandaşların alınan tedbirlere daha çok uyması gerektiğini vurguladı.'Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan dün akşam itibariyle bin 73 çağrıya yanıt verdiğin, kaydeden Vali Ustaoğlu, "Tüm ilçelerde vatandaşların ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışma yürütülüyor. Bu gruplarımızı her ilçemizde kurduk. 24 saat esasına göre çalışmalarımız sürüyor. İnşallah ülkemizin geçirdiği bu süreç içinde tek başına yaşayan veya kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımızın, her türlü ihtiyacını giderme noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz de. Vatandaşlarımız bilinçlenmeye başladı. Onlara teşekkür ediyorum. Trabzon olarak açıkçası bu konudaki gözlemim genel olarak vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Bu konuda çok sıkıntı çekmedik. Trabzon'da şu an Allah'a şükür genel hatlarıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tedbir kurallarına uyduğunu gözlemliyorum. Tüm tedbirler bizler için. Onların başka kişilerle temasını önlemek için evlerde tutuyoruz" dedi.
VALİ USTAOĞLU ÇAĞRIYA BAKTI
Vali İsmail Ustaoğlu, çağrı merkezini de ziyaret ederek, çalışanlara kolaylıklar diledi. Vali Ustaoğlu, burada telefonla gelen bir çağrıya da bakarak, yaşlı vatandaşın isteklerini not edip, ilgililere bildirdi.
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Trabzon’da ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ görevde

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Trabzon, Güncel

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Trabzon'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görevde

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