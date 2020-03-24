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Trabzon'da Vefa Sosyal Destek Grupları 1073 çağrıya cevap verdi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Vefa Destek Gruplarının dün akşam itibarıyla 1073 çağrıya cevap verdiğini bildirdi.

24.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:50
Trabzon'da Vefa Sosyal Destek Grupları 1073 çağrıya cevap verdi
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Vefa Destek Gruplarının dün akşam itibarıyla 1073 çağrıya cevap verdiğini bildirdi.
Ustaoğlu, Trabzon'da 65 yaş üstündekiler ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan, "Vefa Sosyal Destek Grupları"nı ziyaret ederek, çalışanlarla bir süre görüştü.
Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Gruplarının önemli bir hizmeti yerine getirdiğini söyledi.
Ortahisar 'da 20 grup oluşturulduğunu, yaşlıların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini belirten Ustaoğlu, il olarak dün akşam itibarıyla 1073 çağrıya cevap verdiklerini aktardı.
Jandarma ve emniyet personelinin de halkın ihtiyaçlarını giderme noktasında çalıştığına dikkati çeken Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"112, 155 ve 156 üzerinden gelen çağrılara cevap veriyoruz. Şu an bakanlığımız bir yazılım geliştiriyor. Büyük bir ihtimalle bu akşam ya da yarın devreye giriyor. Biz Vefa İletişim Merkezleri oluşturduk. 18 ilçemizde bu iletişim merkezlerinde 24 saat esasına dayalı orada bizim personelimiz görev alacak. 112, 155 ve 156'yı arayan vatandaşımızın çağrısı bu merkeze düşecek yarın, merkezdeki arkadaşımız notunu alacak ve gruplara bildirecek, gruplar da hemen harekete geçip evde bu ihtiyaçları karşılayacak. Şu an sadece 112,155 ve 156'dan bilgileri alıyoruz. Yarın bu iletişim merkezleri devreye girdiğinde daha da seri iletişim sağlayacağız."
Ustaoğlu, Trabzon'da 65 yaşın üstündekilerin kurallara uyduğunu gözlemlediklerine işaret ederek, "65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız bizim büyüklerimiz. Biz onları koruma adına bunları yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Bir gazetecinin, kentteki vaka sayılarına yönelik sorusu üzerine Ustaoğlu, "Bu konuda yetkili Sağlık Bakanlığımız. Sağlık Bakanımız o konu ilgili zaten her gün açıklamalarını yapıyor. Bizim vereceğimiz herhangi bir bilgi yok. Trabzon'da bu konu ile ilgili almış olduğumuz tedbirler üst düzeyde." yanıtını verdi.
Dün akşamki yeni genelge hakkında da bilgilendirmede bulunan Ustaoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesinde testlerin yapılmaya başladığını, hızlı test kitlerinin de kente geleceğini söyledi.
Vali Ustaoğlu, ayrıca çağrı merkezine giderek, vatandaşlardan gelen çağrılara da cevap verdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Ortahisar, Trabzon, Güncel

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