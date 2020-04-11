Trabzon'da Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılıyor
Trabzon'da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Vefa Sosyal Destek Grupları, ihtiyacı olan vatandaşların evlerine ekmek ulaştırdı.
11.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:12
Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de kaymamaklıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda ekmek dağıtımına başladı.
Destek grubu görevlileri, polis ve jandarma ekipleri eşliğinde, evlerinden ayrılamayan vatandaşlara ekmek ulaştırdı.
Kaynak: AA