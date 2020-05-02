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Trabzon'da vektörel mücadele çalışmalarına ağırlık verildi

Trabzon'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, vektörel mücadele çalışmaları hızlandırıldı.

Trabzon'da vektörel mücadele çalışmalarına ağırlık verildi
02.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:11
Trabzon'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, vektörel mücadele çalışmaları hızlandırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması süresince sivrisinek, karasinek ve kemirgenlerle mücadele çalışmalarına ağırlık verdiği belirtildi.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının, il genelinde hastalık yayan canlılarla mücadele çalışmalarını hızlandırdığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Oluşturulan 6 ekiple, 18 ilçede sivrisinek, karasinek ve kemirgenlerle mücadele çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi, rögar, kirli su ve yağmur suyu giderlerini ilaçladı. Ayrıca kemirgen hayvanlar için de şehrin neredeyse her yerine ilaç bırakıldı."
Trabzon'u daha temiz ve yaşanılabilir kent haline getirmek için gece gündüz çalışıldığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda da sivrisinek, karasinek larva mücadelesi ve fare gibi vektör popülasyonların insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması için yoğun çalışıldığı kaydedildi.
Çocuk parkları yenileniyor
Öte yandan, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca da Trabzon'un çeşitli noktalarındaki çocuk parklarında yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, çocukların daha güvenli ve temiz parklarda oynaması için yenileme çalışmalarına başladıklarını belirtti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların güvenliği için sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini anımsatan Zorluoğlu, şöyle devam etti:
"Özellikle çocuklarımızın havaların da ısınmasıyla çok sıkıldıklarının ve parklara kavuşacakları günü beklediklerinin farkındayız. Bu nedenle salgın sonrası çocuklarımızı yenilenmiş ve tertemiz parklarla karşılamak için yoğun bir çalışma içerisine girdik. İnşallah pandemi süreci tamamlandığında parklarımızın çocuklarımızla cıvıl cıvıl olacağı günleri hep birlikte yaşayacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Trabzon, Güncel, Haber

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