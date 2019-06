Trabzon'da Wushu- Kung Fu zamanı

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte spor merkezlerindeki kurslara olan ilgi daha çok artıyor. Arsin 'de açılan wushu-kung fu kursu da, çeşitli yaş kategorilerindeki çocuk ve gençlerle dolup taşıyor.Sporun hem fiziksel, hem de zihinsen faydaları nedeniyle yaz tatiline giren öğrencilerin mutlaka spor kurslarına yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Spor öncelikle sağlıktır. Kişinin kendine özgüveni artar, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebileceği, zararlı alışkanlıklar ve hareketsiz yaşamdan uzak durabileceği aktivitedir. Spor aynı zamanda disiplin demektir. Bu nedenle çocuklarımızın, gençlerimizin, her bireyin yapabileceği, zevk alacağı, başarılı olacağı branşlar vardır ve mutlaka spor yapmalıdır. Trabzon da tesisleşme ve antrenör yönüyle her türlü donanıma sahiptir" diye konuştu.Halk Eğitim Müdürlüğü ile başlattıkları Wushu-Kung Fu kursuna ilgilinin sürekli arttığını ifade eden Arsin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Taner Şentürk ise "Çocuklarımızı her yönüyle en kaliteli şekilde yetiştirmenin yolu eğitimdir, spordur. Hem fiziksel, hem de zihinsel faydaları nedeniyle birçok branşta spor kursları açıyoruz ve çocuklarımızı, gençlerimizi buralarda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.Antrenör Halil Tüysüz ise, wushu ve kung fu'nun fiziksel katkılarının yanı sıra nefsine hakim olma, alçak gönüllülük, gelenek ve göreneklere uyma, doğruluk gibi temel prensipler taşıdığına dikkat çekti. - TRABZON