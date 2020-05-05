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Trabzon'da yakılmış otomobilde silahla vurulan kişinin cesedi bulundu

Trabzon'un Yomra ilçesinde yanmış haldeki bir otomobilin içerisinde, silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Trabzon'da yakılmış otomobilde silahla vurulan kişinin cesedi bulundu
05.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:42
Trabzon'un Yomra ilçesinde yanmış haldeki bir otomobilin içerisinde, silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülyurdu Mahallesi'nde, gece saatlerinde kırsalda bir aracın yandığını fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 61 ABU 021 plakalı otomobildeki yangını söndürdü.
Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, araçta silahla vurulmuş Soner Taşkın'ın (35) cansız bedeniyle karşılaştı.
Taşkın'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, Taşkın'ın silahla vurulmasına ilişkin N.A. ve Ö.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Trabzon, Yomra, Güncel, Haber

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