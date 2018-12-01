Trabzon'da Yangın

Trabzon
'un Ortahisar
ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın sonucunda, iki dairede büyük hasar oluştu.
İnönü Mahallesi'ndeki bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı. Yangının çatıya sıçradığını gören vatandaşlar, durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerine bildirdi.
Binada yaşayan vatandaşlar da kısa sürede dairelerini boşalttı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangın, rüzgarın da etkisiyle yan binaya sıçradı.
Aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle ekiplerin zaman zaman müdahale ederken zor anlar yaşadığı yangın sırasında, polis ekipleri de binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucunda söndürülen yangında, iki daire kullanılamaz hale geldi, diğer dairelerde de küçük çaplı hasar oluştu.
Ortahisar,İtfaiye,Trabzon
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:28