Trabzon'da Yangın: 2 Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Trabzon
'un Ortahisar
ilçesinde çıkan yangında 2 apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 14: 00 sıralarında, Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın baca kısmında başlayan yangında alevler bitişiğinde apartmana sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. İki apartmanın sakinleri tahliye edildi. Yangında 2 apartman dairesi kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yanına geç müdahale ettiğini belirterek tepkilerini dile getirdi.
Ortahisar,Trabzon
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:22