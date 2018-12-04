Trabzon'da Yaralı Bulunan İki Karaca Tedavi Altına Alındı

Trabzon
'un Sürmene
ilçesinde yaralı halde bulunan iki karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.
Sürmene ilçesinde yol kenarında yaralı iki karaca gören bir vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı karacaları alarak, veteriner hekime götürdü.
Yaralı karacaların gerekli tedavi ve bakımdan sonra bir süre gözetim altında tutulacağı öğrenildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar,Sürmene,Trabzon
04 Aralık 2018 Salı 19:24