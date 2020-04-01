Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trabzon'da yaya yoğunluğunu önlemek için bariyerli önlem

Trabzon'da yaya yoğunluğunu önlemek için bariyerli önlemTRABZON'da polis ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında insan yoğunluğunun yaşandığını Uzunsokak giriş ve çıkışına bariyerler yerleştirerek önlem aldı.

01.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:36
Trabzon 'da yaya yoğunluğunu önlemek için bariyerli önlem
TRABZON'da polis ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında insan yoğunluğunun yaşandığını Uzunsokak giriş ve çıkışına bariyerler yerleştirerek önlem aldı.
Kentte, özellikle gençlerin, güneşli havayı fırsat bilerek sokağa çıkıp, trafiğe kapalı olan Uzunsokak'ta dolaşması üzerine harekete geçildi. Polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışına bariyerler yerleştirerek önlem aldı. Bariyerlerin yer aldığı noktada bekleyen polis ekipleri, gün boyu kontrollerde bulunarak, işi olmayan kişilerin sokağa girmesine izin vermiyor.
ATM'LERE DE BARİYERLİ ÖNLEM
Kentte, vatandaşların yakın temasının olduğu bankaların ATM'lerine yönelik de tedbirler artırıldı. Ekipler, yeni tip koronvirüsü (Covid-19) salgınına karşı, vatandaşların yoğun kullandığı ATM'lerin önüne sosyal mesafenin korunması için bariyer yerleştirdi. Polis ve zabıta ekipleri, PTT gibi bazı kamu kuruluşları önünde işlem için bekleyen kişilere sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Trabzon’da yaya yoğunluğunu önlemek için bariyerli önlem

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Trabzon, Polis, ATM, Güncel

Haberin Videosu :

Trabzon'da yaya yoğunluğunu önlemek için bariyerli önlem
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Trabzon'da yaya yoğunluğunu önlemek için bariyerli önlem - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:49: TARABYA SAHİLİ MARTILARA KALDI - Haber 12:49: Eczane çalışma saatleri değişti - Haber 12:49: İSTANBUL-Beşiktaş Belediyesi çocuklar için yayına hazır - Haber 12:49: Besni Sanayi Sitesi bir hafta kapatıldı - Haber 12:48: Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'zekat' açıklaması - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber