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Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkılmasına tepki

Trabzon'da valilik önünde toplanan bir grup, yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkılmasına tepki gösterdi.

14.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:48Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkılmasına tepki
'da valilik önünde toplanan bir grup, yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkılmasına tepki gösterdi.
ilçesine bağlı Haçka Yaylası ile yöredeki diğer bazı yaylaların sakinleri, sosyal medya kanalıyla örgütlenerek, Trabzon Valiliği önünde bir araya geldi.
Valilik bahçesine girişlerine izin verilmeyen grup, yakındaki çay bahçesinde toplandı. Burada bekleyen grup adına Okan Koç, Vali İsmail Ustaoğlu ile görüşmek üzere makama alındı.
Okan Koç, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yöre sakinlerinin Düzköy yaylalarında eskiden beri dede, oğul, torun silsilesi halinde yaylacılık ve meracılık yaptığını söyledi.
Yöre halkının mağdur edildiğini savunan Koç, "Yöre insanımız dün gerçekleşen yıkımlar yüzünden askerimizle karşı karşıya getirilmiş ama askerimize karşı en küçük bir taşkınlık yapılmamıştır. Bazı yazınsal sitelerde veya görsel kanallarda halkımız devletine asi gösterilmiş yapılmıştır. Bu haberleri kabul etmiyor, kınadığımızı belirmek istiyoruz." diye konuştu.
Koç, yıkımların çözüm olmadığını savunarak, yetkililerden destek beklediklerini belirtti.
Bazı vatandaşlar da görüşlerini dile getirdi. Grup üyeleri dağılırken, valilik bahçesinde güvenlik güçleri ile bazı vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Okan Koç, Trabzon, Düzköy, Güncel

Kaynak: AA

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