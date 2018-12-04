Trabzon'da Yaylada 'Haç Sembollü' Yapı Tartışması

Karadeniz Bölgesi
'ne son yıllarda akın eden Araplar, hayran kaldıkları yerlerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi. Trabzon
'un Akçaabat
ilçesinde denizden bin 800 metre yükseklikteki Kayabaşı
Yaylası'nda, 2 Arap ailenin satın aldığı arsa üzerine inşa ettirdiği villaların dış cepheleri, Hristiyanların dini sembolü 'haç' işaretini anımsattığı iddiasıyla tartışma yarattı. Yayla sakinleri yapıların dış cephelerine yönelik tepkilerini dile getirirken, görünüme karşı da önlem alınmasını istedi.
Karadeniz Bölgesi, son yıllarda Ortadoğu ve Kuzey Afrika
(MENA) ülkelerinden ziyaretçilerin akınına uğruyor. Karadeniz sahil kentlerinde Turizm Merkezleri ve Doğa Parkları'nı tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri illerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi. Bazı Araplar ise arsa tercihlerini yaylalardan yana kullanıyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizden bin 800 metre yükseklikteki Kayabaşı Yaylası'nda, iki Arap ailenin satın aldığı arsa üzerine inşa ettirdiği imar ruhsatlı villaların dış cepheleri, Hristiyanların dini sembolü 'haç' işaretini anımsattığı iddiasıyla tartışma yarattı. Yayla sakinleri inşaatlarında sona gelinen yapıların dış cephelerine yönelik tepkilerini dile getiriyor, görünüme karşı önlem alınmasını istiyor.
KİLİSEDEN BAŞKA BİR ŞEYE BENZEMİYOR
Yapıları kiliseye benzeten Sadettin Öztok ise Buranın mimarisi çok değişik. Belki de onların mimari yapıları böyledir. Uzaktan bakıyoruz, böyle haç işareti varmış gibi görünüyor. Bu görüntü yaylaya yakışmıyor. Paraları var diye gelip araziyi alıyorlar, istedikleri gibi yapı yapıyorlar. Kilise mi yapıyorlar, papaz mı getirecekler buraya belli değil. Ne maksatla yapıldı, anlayamıyoruz. Yapan ustalar buralı ama verilen projeye göre yaptılar. Kiliseye benzetilen bu tür yapıları istemiyoruz. Burası kiliseden başka bir şeye benzemiyor dedi.
GÖRÜNTÜ HİÇ HOŞ DEĞİL
Yayladaki yapılardan rahatsızlık duyduğunu anlatan Mustafa Serdar
da Buradaki mal sahipleri arsalarını Araplara sattı. Onlar da aldıkları arsa üzerine ev yaptılar. Yapılan evin verdiği görüntü hiç hoş değil. Evlerin dış görünümünde haç işareti var. Bu duruma üzüldüm. Böyle bir yapının Müslüman bildiğimiz Araplar tarafından yapılması da ayrı bir üzüntü kaynağı. Bu misyonerlik faaliyeti olabilir. Bunun araştırılması gerekir diye konuştu.
Yaylada böyle yapılar istemediklerini belirten Mustafa Aktaş
ise Buradaki yapılarda haç işareti var. Kilise mi ev mi belli değil. Halk olarak tepkiliyiz ve bu yapıyı istemiyoruz. Buralar turizm bölgesi olduğu için gelip buraya yerleştiler. Adamlar
yakında bizim yerlerimizi de satın alacaklar. Yakında bir papazda getirirler buraya ifadelerini kullandı.
MUHTAR TEPKİMİZİ KOYACAĞIZ
Işıklar Mahallesi Muhtarı Ali Aktaş
ise vatandaşların yapılardan rahatsızlık duyduklarını belirterek Bizim mahalleden ve diğer mahallelerden 'Bu haç işaretli evler nedir' diye telefonlar alıyorum. İnsanlarımız bu konuda duyarlılar ve onların bu duyarlılığına bizler de kulak vermeliyiz. Gerektiğinde belediyemizin de buna kulak vermesi lazım. İnşaat tamamen bittiğinde gerçekten haç işareti görünüyorsa tepkimizi koyacağızö diyerek yapı inşaatının tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
BOYA ÖNERİSİNDE BULUNULDU
Öte yandan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen
de, yaylada tartışma yaratan bahse konu evlerin incelenmesi için ekip görevlendirdiklerini söyledi. Türkmen, Oradaki vatandaşlarımızın bu denli duyarlı olmaları çok güzel. Konuyu duyduk ve inceleme için ekip görevlendirdik. Giden ekip de 'haç' sembolünü anımsadı. Yapı sahipleri amaçlarının haç sembolünün ortaya atmamak olduğunu, yanlış anlaşılma olabileceğini söyledi. Bunun üzerine ekiplerimiz, yapı dışındaki benzetme yaratan duvar için boya önerisinde bulundu. Boyandığında bu benzetme de ortadan kalkacak. Ekiplerimiz, yapı inşası tamamlanana kadar ara ara incelemelerini sürdürecek dedi.
Karadeniz,Trabzon
04 Aralık 2018 Salı 12:15