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Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği (2)

EVLERİNDE OTURUP YIKIMA DİRENDİLERTrabzon'un Düzköy ilçesinde bağlı Haçka Yaylası'nda sabah saatlerinde başlatılan, 13 kaçak yapının yıkım işlemi sürüyor.

13.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:53Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği (2)

EVLERİNDE OTURUP YIKIMA DİRENDİLER

'un ilçesinde bağlı Haçka Yaylası'nda sabah saatlerinde başlatılan, 13 kaçak yapının yıkım işlemi sürüyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yaylada, birçok kaçak yapı, iş makineleriyle yıkıldı. Yıkımına başlanacak diğer kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında gerginlik anlar yaşandı. Ev sahipleri ile bir grup kadın, yapılarının içinde oturup, yıkımı engellemeye çalıştı. Kendilerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten yayla sakinleri, yıkımlara tepki gösterdi. Yıkımlara karşı çıkan bazı yapı sahipleri de evlerini ateşe verdi. Çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine jandarma ekipleri, biber gazı kullanarak yıkım gerçekleştirilecek evlerin önünde bekleyen grubu dağıtmaya çalıştı. Sıkılan biber gazından etkilenenlere ise bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Çalışmalarına hız veren ekipler, evlerinde oturan yapı sahiplerin de ikna edilmesiyle yıkım işlemine devam etti.

'YIKTILAR, YERLE BİR ETTİLER'

Evi yıkılan Ali Kolot, yıkımlara ilişkin kendilerine tebligat gönderilmediğini öne sürerek, "Yaylada biz de ev yaptık. 2015'de arazide ev yerini açtık. Bize 'yıkılmayacak, tabu verilecek' dendi. Bazı yaylar tabulu, burada tapu yok. Yerleşim var burada; buraya devlet yol, su, elektrik verdi. Yapı kayıt belgesi yaptırdım, paramı yatırdım. Paramızı aldılar, evimde eşya var, tebligat göndermeden, bilmediğim bir telefondan mesajla bana fotoğraf atılıyor. Benim sökmeme bile izin verilmiyor. Eşyamı hiçbir şeyimi alamıyorum. Yıktılar, yerle bir ettiler. Burada adil olmayan bir yaklaşım var. Bu evler milli servet, yıkmasalar biz bu evleri devlete bağışlarız. İster sağlık ocağı yapsın, ister misafirhane yapsın. Yazık günahtır" dedi.

Bu arada, Haçka Yaylası'nda yan yana inşa edilen villa tipi bahse konu 13 kaçak yapının yıkımlarının gün içerisinde tamamlanacağı belirtildi.



Trabzon, Düzköy, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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