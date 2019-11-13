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Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği sürüyor

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği sürüyor Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda yıkılmalarına karşı çıkılan ve yan yana duran 5 villadan biri yıkıldıTRABZON - Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen ve bina ve yayla sakinleri...

13.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:16
'da yaylada yıkım gerginliği sürüyor
ilçesi Haçka Yaylası'nda yıkılmalarına karşı çıkılan ve yan yana duran 5 villadan biri yıkıldı
TRABZON - Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen ve bina ve yayla sakinleri tarafından yıkımlarına tepki gösterilen 5 villadan biri yıkıldı.
Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na dün geceden jandarma eşliğinde çıkan yıkım ekipleri yaylaya çıktıklarında durumu alan ve yaylaya gelen vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Kendilerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten yayla sakinleri ile yıkım ekipleri ve jandarma arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri zaman zaman müdahalesini sertleştirirken, vatandaşlar jandarma ekipleri ile karşı karşıya kaldı. Bazı vatandaşlar yıkımı engellemek için yıkılacak 5 villanın çatısına çıkarken, tüm tepkilere rağmen yıkımına karar verilen 5 villadan biri yıkım ekipleri tarafından tamamen yıkıldı.
Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği sürüyor

Jandarma, Trabzon, Düzköy, Genel

Kaynak: İHA


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