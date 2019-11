Trabzon'da "Yerelde Kadın Buluşmaları Programı" düzenlendi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde birincisi organize edilen "Yerelde Kadın Buluşmaları Programı", Trabzon 'da gerçekleştirildi.Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, kentteki bir otelde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, göç politikaları ve yönetimi hakkında bilgilendirmede bulundu.Katılımcıların ülkeleri ile gurur duymaları gerektiğini dile getiren Ok, "Biz göç politikalarını dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir kapasiteyle, akılla, bilimle, mantıkla, yönetiyoruz. Zaten biz yönetemeyeceğimiz şeylerden korkalım. Yönettiğimiz kriz değildir ki." ifadelerini kulandı.Ok, Avrupa ve dünyanın, bu konuda verilen büyük mücadelenin hayranı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Bunu her vesileyle ifade ediyorlar ama külfet paylaşımına gelince maalesef onları yeteri kadar motive edemiyoruz. Onlar istiyorlar ki biz agresif, kaba ve kavgacı bir tutum izleyelim. Bizim gönül coğrafyamızda, kadim medeniyetimizde bu işlere yer yok. Onlar istiyorlar ki sürekli tehdit edelim, kapıları açarız, göndeririz. Onlar gönderilecek olanların sayılardan ibaret olduğunu zannediyorlar. Onlar gönderilecek olanların göçmen olduğunu zannediyorlar, onlar gönderilecek olanların sığınmacı, mülteci, uluslararası geçici koruma sahibi olduğunu zannediyorlar. Hayır gönderilecek olanlar anne, baba, kardeş, amca, hala, teyze. Gönderilecek olan Aylan bebek, gönderilecek olan insan. Biz insana bu zulmü yapmayız. Yaptığımız anda insanlığımızdan oluruz."İnsanlık için var olduklarını ifade eden Ok, "Bugün de göç politikalarını aziz milletimizden almış olduğumuz yetki ve destekle akılla, bilimle, mantıkla yürütüyoruz ama iki şeyi unutmuyoruz. İnsanlık ve vicdan. İnsanlık anadan çoğalır, vicdan ananın yüreğindedir. Kadına dokunabildiğimiz ölçüde onlarla eşit olduğumuzu anlatabildiğimiz ölçüde evlatlarımızı hür ve özgür iradeyle, vicdanla, akılla, mantıkla annenin yetiştirebileceğini her birimizin aklına, ruhuna, vicdanına yerleştirdiğimiz müddetçe göreceksiniz çok daha kendinden emin, çok daha mutlu, müreffeh bir geleceği sadece burada değil, aynı zamanda kendi kadim coğrafyamızda ve tabii ki insanlık aleminde de bir şekilde ifade etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu."Bizim herhangi bir bilgiyi kamuoyundan gizleme şansımız yok"Ok, kamuoyundaki eleştirilere de dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Kamuoyunda, sosyal medyada ya da siyaset yapıcıların ağzındaki sözün şehvetine kapılmış beyanlara lütfen itibar etmeyiniz. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ülkemizdeki 192 farklı ülkeden yaklaşık 5 milyon yabancının verilerini sürekli olarak güncel tutmakta, istatistiklerini yapmakta ve bunları her hafta cuma günü güncellemektedir ve güncellediğimiz bu bilgiyi ve belgeleri çok açık ve şeffaf olarak biraz da iddialı söyleyeyim belki de nadir bir devlet kurumu olarak kamuoyu ile anında paylaşıyoruz. Bizim herhangi bir bilgiyi kamuoyundan gizleme şansımız yok."Söz konusu eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Ok, "O yüzden özellikle sosyal medya üzerinden piyasaya sürülmek istenen tezvirat, bir doğruyu gerçekliği ifade etmiyor. Biz sahada ve alanda, burada bulunan kardeşlerimizin, misafirlerimizin her türlü verisine sahibiz ve bunları şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz." dedi.Ok, yaptıkları çalışmalara da dikkati çekerek, "Yaklaşık bir senedir sahada basılmadık ve adım atılmadık yer kalmadı. Şimdi diyorlar ki uyum strateji belgesi ve eylem planı yayınlamışsınız bunu kamuoyuna deklare etmemişsiniz. Biz şov yapmıyoruz. Biz reklam yapmıyoruz. Biz geziyoruz, dolaşıyoruz, çalışıyoruz, insanımıza dokunuyoruz, misafirlerimize dokunuyoruz, sizin aranızdayız, sizin hizmetinizdeyiz. Bu işin şovu, reklamı olmaz. Biz zaten sahadayız, varlığımızla buradayız." diye konuştu.Kadınların önemli olduğunu da aktaran Ok, "Bir-iki olan kadın il müdürü sayımızı bu dönemde 6-7'ye çıkardık. Bizim için bunlar güzel işler. Sizin elinizin dokunacağı her yerin kıymetli olacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu."Ülkemiz mazlumların her daim yanında"Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da göç olgusunun 21. yüzyılın en önemli meselelerinden birisi olduğuna değindi.Türkiye'nin önemine de dikkati çeken Kadıoğlu, "Ülkemiz son dönemde yakalamış olduğu ekonomik kalkınma ve istikrar ortamı sayesinde transit ülke konumundan hedef ülke konumuna gelmiştir. Böylelikle ülkemiz 192 farklı medeniyetten 5 milyona yakın yabancıya da ev sahipliği yapmakta. Tabii bununla birlikte ülkemiz binlerce yıllık tarihi mirasının gereği olarak Filistin'den Arakan'a, Afrika'dan Latin Amerika'ya ve Doğu Türkistan gibi daha nicelerine yardım elini uzatmış ve yanıbaşında yaşanan insanlık suçuna da sessiz kalmamıştır." ifadelerini kullandı.Kadıoğlu, Türkiye'nin mazlumların her daim yanında olduğunu, Batı'nın gözlerini kapadığı dramlara da kayıtsız kalmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:"Ülkemiz mazlumların güvenli limanı olarak evinden, yurdundan edilmiş insanlara kapılarını açmıştır ancak bu durum sadece devletimizin başarısı değil, yüce gönüllü Türk milletinin de başarısıdır. Milletimizin bu özverisinin, fedakarlığının arkasında ise analarımızın vicdanı, asırlardır süre gelen misafirperverlik geleneğimiz vardır. Anadolu ismini bile analarımızın cefalarından, cefakarlığından almaktadır. Biz biliyoruz ki kadınların ellerinin değmediği her şey eksik ve ruhsuz kalır.""Bu tip projeler çok önemli"Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da yerelde kadın buluşmaları projesinin Trabzon'da başlatılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.Bu tip projelerin önemli olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, "Yerelde kadınların uyum süreçlerine dahil edilerek birlikte yaşam kültürü geliştirmelerine katkı sağlamak adına bu tip projeler, organizasyonlar çok önemli." dedi.Ustaoğlu, kadınların önemini de işaret ederek, "Kadınların bulunduğu yerde zariflik vardır, nezaket vardır, kadınların bulunduğu yerde naiflik vardır, işte bu tip projelerle buraya gelen 100 göçmen kadınımız yine yerelde de 100 kadınımızı buluşturan bu tip toplantıların bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu'nun da bir konuşma yaptığı program, panellerle devam etti.