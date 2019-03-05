Kaynak: AA

Trabzon'da "Yıldızlar Futsal İl Birinciliği" müsabakaları sona erdi.İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlük tarafından düzenlenen okul sporları 2018-2019 Futsal Yıldız Kızlar/Erkekler İl Birinciliği müsabakalarının tamamlandığı belirtildi.Açıklamada, turnuvada öğrencilerin çekişmeli maçlara imza attıkları vurgulanarak, "Turnuvada kızlarda Çarşıbaşı Ortaokulu takımı mükemmel bir performans göstererek şampiyon oldu. Erkeklerde ise Akçaabat Cumhuriyet Ortaokulu kupaya uzanarak Trabzon'u gruplarda temsil etme hakkı kazandı." ifadesine yer verildi.Müsabakaların Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldığı aktarılan açıklamada, müsabakalara öğrenci, öğretmen ve velilerin de ilgi gösterdiği kaydedildi.Açıklamada, dereceye giren takımlara kupalarının da İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Yurt Hizmetleri Müdürü Halit Yılmaz ve okul müdürleri tarafından verildiği belirtildi.