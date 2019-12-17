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Trabzon'da yolcu minibüsü ile tır çarpıştı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu yaralanan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

17.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:52Trabzon'da yolcu minibüsü ile tır çarpıştı
'un ilçesinde yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu yaralanan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde yolcu minibüsü ile tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Yaralılar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve diğer ekiplerce bulundukları yerden çıkartılarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan olay yerine gelen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile İl Emniyet Müdürü Metin Alper, olay yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.

Vali Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon-Akçaabat arası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüse arkadan yabancı plakalı sürücüsü Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen tırın çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.
Hastanelerden bilgi aldıklarını aktaran Ustaoğlu, "Tahmini bir 20 civarında yaralımızın olduğu, 3 tanesinin durumunun da ağır olduğu yönünde bir bilgi aldık. Şimdi hastanelere geçip son durumu da alacağız. Arkadaşlarımız, olay yeri inceleme ekibimiz burada. Çalışmalarımızı da yapıyoruz. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.
Ustaoğlu, bir gazetecinin de "tır şoförünün alkollü olduğu iddiası var" şeklindeki ifadesi üzerine, "Ona şu an için bir şey diyemeyiz. Zaten o da şu an tedavi altında. Onların hepsi varsa yoksa tespit edilecek. Yani o konuda şu an bize gelen bir bilgi yok. Arkadaşlarımız şu an incelemeyi yapıyorlar." diye konuştu.
Öte yandan Vali Ustaoğlu ile İl Emniyet Müdürü Metin Alper, hastanedeki tedavi gören yaralıları da ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Akçaabat, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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