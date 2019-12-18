Haberler » Güncel » Trabzon'da yolcu minibüsünün tırla çarpıştığı kazada ölen genç kız defnedildi - Haber

Trabzon'da yolcu minibüsünün tırla çarpıştığı kazada ölen genç kız defnedildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Zehra Tütüncü, toprağa verildi.

18.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:28Trabzon'da yolcu minibüsünün tırla çarpıştığı kazada ölen genç kız defnedildi
'un ilçesinde yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Zehra Tütüncü, toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden Tütüncü için Akçaabat ilçesindeki Ulu Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Tütüncü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Tütüncü'nün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Vali Ustaoğlu, törenin ardından aile ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, dün yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi ölmüş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Akçaabat, Söğütlü, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:05 Uludağ'daki arama çalışmalarında iki erkek cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi - Haber
20:05 Gökhan Çıra, Fatih Terim'den özür diledi - Haber
20:05 Uludağ'da bulunan Efe Sarp'ın cansız bedeni adli tıbba getirildi - Haber
20:04 Katar'ın sağladığı yeni sivil savunma araçları Gazze'ye teslim edildi - Haber
20:04 2019 Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılışı yapıldı - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Haber
17:18 Topladığı meyvelerden birinin üzerinde 'Allah' yazdığını gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
18.12.2019 20:06:11