Trabzon'da Yollara 385 Bin Ton Asfalt Döküldü

Trabzon
Büyükşehir Belediyesi, yıl içerisinde mahalle yollarına 385 bin ton asfalt döküldüğünü bildirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılı asfalt sezonununda mahalle yollarına 350-400 bin ton asfalt sermeyi hedeflediklerini ve çalışmalar içerisinde mahallelerde kendi tesislerinde ürettikleri asfaltı kullandıklarını belirtti.
Gümrükçüoğlu, hava şartları müsait olduğu sürece asfaltlama çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"2014 yılı mart ayından itibaren Trabzon'da gerçekleştirdiğimiz yol çalışmaları, Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir 5 yıllık dönemde icra edilmedi. İl genelindeki yol çalışmalarımızı plan ve program dahilinde sürdürüyoruz. Son derece kaliteli, kalıcı çalışmalara imza atıyoruz."
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,Trabzon
25 Kasım 2018 Pazar 16:46