25 Kasım 2018, 16:46
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Trabzon'da Yollara 385 Bin Ton Asfalt Döküldü

Trabzon

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yıl içerisinde mahalle yollarına 385 bin ton asfalt döküldüğünü bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yıl içerisinde mahalle yollarına 385 bin ton asfalt döküldüğünü bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılı asfalt sezonununda mahalle yollarına 350-400 bin ton asfalt sermeyi hedeflediklerini ve çalışmalar içerisinde mahallelerde kendi tesislerinde ürettikleri asfaltı kullandıklarını belirtti.

Gümrükçüoğlu, hava şartları müsait olduğu sürece asfaltlama çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"2014 yılı mart ayından itibaren Trabzon'da gerçekleştirdiğimiz yol çalışmaları, Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir 5 yıllık dönemde icra edilmedi. İl genelindeki yol çalışmalarımızı plan ve program dahilinde sürdürüyoruz. Son derece kaliteli, kalıcı çalışmalara imza atıyoruz." Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,Trabzon
25 Kasım 2018 Pazar 16:46