Haberler » Güncel » Trabzon'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, hastaneye ulaştırıldı - Haber

Trabzon'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, hastaneye ulaştırıldı

Trabzon'da kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan hasta kadın, ekiplerin 12 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

11.02.2020 01:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 01:22
'da kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan hasta kadın, ekiplerin 12 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
ilçesine bağlı Resullü Mahallesi'nde ateşi ve ağrıları bulunan 45 yaşındaki Aysel için yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen ambulans, kar ve tipiden dolayı kapanan yolda ilerleyemedi.
Bunun üzerine belediye ekiplerinin yanı sıra UMKE, AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, karla mücadelenin ardından yolun açılmasıyla sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kılıçarslan, 12 saatlik çalışmanın ardından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.
Trabzon'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, hastaneye ulaştırıldı

Kılıçarslan, Beşikdüzü, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  11 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 11 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
11.02.2020 02:54:59