Trabzon'da Yöresel Yemek Festivali Düzenlendi

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Trabzon'da, Avrasya'nın Gökkuşakları isimli kültür sanat projesi kapsamında yöresel yemek festivali düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ortaklığında yürütülen eğitimin yıldızları Hopo Proje Yarışması kapsamında Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu'nca yürütülen Avrasya'nın Gökkuşakları isimli kültür sanat projesi kapsamında yöresel yemek festivali düzenlendi.Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu'nda düzenlenen festivale, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Fatma Zehra Aydın, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Süleyman Adıgüzel, Trabzon Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği Başkanı Ahmet Salih Kırımlıoğlu, Kızılay Şube Başkanı Durmuş katıldı.Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü Yılmaz Yardım, yaptığı konuşmada, projede Azerbaycan'dan 3 ve Türkiye'den 16 okul işbirliğinde yürütüldüğünü söyledi.Proje sayesinde işitme engelli öğrencilerin normal akranlarıyla birlikte iletişim ve etkileşime geçerek sosyal gelişimlerine katkı sunulduğunu belirten Yılmaz, "Yine yaşayarak öğrenme ortamı sunarak öğrenciler arasında kültürel etkileşim sağlanmış oluyor. yöresel yemek festivaliyle öğrencilerimizi, yörenin değerlerini tanımaları adına faaliyet gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.Yılmaz'ın konuşmasının ardından öğrencilerin hazırlamış oldukları gösteriler sunuldu.Program, stantların gezilmesiyle sona erdi.