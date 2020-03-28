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Trabzon'da yürüyüş, bisiklet yolları ve piknik alanları kapatıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda harekete geçti ve korona virüs ile mücadele kapsamında yürüyüş ve bisiklet yolları ile piknik alanlarını kapattıklarını açıkladı.

28.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:33
Trabzon'da yürüyüş, bisiklet yolları ve piknik alanları kapatıldı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda harekete geçti ve korona virüs ile mücadele kapsamında yürüyüş ve bisiklet yolları ile piknik alanlarını kapattıklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından hemen harekete geçti. Büyük bir hızla gerekli tüm tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, Beşirli ve Arsin sahil yürüyüş ve bisiklet yollarını kapatarak zabıta ekipleri ile denetimlere başladı. Aynı yasaklar kapsamında 100. Yıl Piknik Alanı, Sera Gölü Tesisleri ve piknik alanı ile EYOF Parkı piknik alanları da ziyaretçilere kapatıldı. Ayrıca diğer ilçelerde de park ve yürüyüş yollarının bir an önce kapatılması noktasında ilçe belediyelerin gerekli çalışmayı yapması istendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda zaman kaybetmeden harekete geçtik ve piknik alanlarımızı ve yürüyüş yollarımızı geçici süre ile kapatma kararı aldık. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz ve bu doğrultuda tedbirlerimizi de her geçen gün artırmamız gerekiyor. Sağlığımızın her şeyden önemli olduğu bilinciyle hareket ederek lütfen hepimiz belirtilen talimatlara uyalım. Üst düzey tedbirler uygulayarak bu hastalığı daha kısa sürede bertaraf etmek için mücadelemiz etkin şekilde sürecek" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzon, Güncel

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