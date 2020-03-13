Trabzon'da zabıta ekipleri korona fırsatçılarına göz açtırmıyor
Trabzon'un Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı.
13.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:17
Trabzon 'un Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Tıbbi ürünler, kozmetik malzemeleri ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamalarına karşı esnaf ve marketler zabıta ekipleri tarafından sıkı denetime alındı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç , "Maalesef, korona virüsü ve benzeri olağanüstü olaylarda vatandaşların duyarlılığından yararlanarak fırsatçılık yapan birtakım kesimler oluyor. Basına da yansıdığı kadarıyla kolonya, dezenfektan, maske hatta makarna gibi gıda ürünlerinde bile fiyatların ikiye üçe katlandığına tanık oluyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu gibi haksız fiyat uygulayarak büyük kazançlar elde edenlere karşı gereğini yapacak" dedi.
Fırsatçıların fiyatları istismar etmesinin ahlaki, vicdani bir yönünün olmadığını ve aynı zamanda suç teşkil ettiğine vurgu yapan Başkan Genç, "Salgınlar, hastalıklar ve tabii afetleri fırsat olarak görmek, bundan nemalanmaya çalışmak hiçbir şekilde ne ahlaki ne de vicdanidir. Yaşanan toplumsal panik havasından istifade ederek bunu kullanmak isteyenlere karşı vatandaşlarımızın her türlü ihbarını değerlendireceğiz. Bunlara müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz. Haksız fiyat artışlarına karşı gereği yapılacak. Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası var. Vatandaşlarımızın yüksek fiyatlarla ilgili şikayetlerine anında cevap vereceğiz. Yetki alanımız çerçevesinde gerekli tespitleri yapıyoruz" diye konuştu. - TRABZON
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç , "Maalesef, korona virüsü ve benzeri olağanüstü olaylarda vatandaşların duyarlılığından yararlanarak fırsatçılık yapan birtakım kesimler oluyor. Basına da yansıdığı kadarıyla kolonya, dezenfektan, maske hatta makarna gibi gıda ürünlerinde bile fiyatların ikiye üçe katlandığına tanık oluyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu gibi haksız fiyat uygulayarak büyük kazançlar elde edenlere karşı gereğini yapacak" dedi.
Fırsatçıların fiyatları istismar etmesinin ahlaki, vicdani bir yönünün olmadığını ve aynı zamanda suç teşkil ettiğine vurgu yapan Başkan Genç, "Salgınlar, hastalıklar ve tabii afetleri fırsat olarak görmek, bundan nemalanmaya çalışmak hiçbir şekilde ne ahlaki ne de vicdanidir. Yaşanan toplumsal panik havasından istifade ederek bunu kullanmak isteyenlere karşı vatandaşlarımızın her türlü ihbarını değerlendireceğiz. Bunlara müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz. Haksız fiyat artışlarına karşı gereği yapılacak. Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası var. Vatandaşlarımızın yüksek fiyatlarla ilgili şikayetlerine anında cevap vereceğiz. Yetki alanımız çerçevesinde gerekli tespitleri yapıyoruz" diye konuştu. - TRABZON
Kaynak: İHA
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