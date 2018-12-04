Trabzon Dahil 4 İlde Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

04 Aralık 2018 Salı 15:44



04 Aralık 2018 Salı 15:44

Trabzon'un da içinde olduğu 4 ilde düzenlenen FETÖ Operasyonu'nda 5 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün öğrenci ve ilçe yapılanmalarında görev alan şahıslara yönelik olarak Trabzon, Tokat, Adıyaman ve İstanbul'da yürütülen eş zamanlı operasyonlar neticesinde Bylock kullanıcısı ve Bank Asya hesapları olduğu tespit edilen; aralarında ihraç öğretmen, ev hanımı ve serbest meslek sahiplerinin de bulunduğu 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların gözaltı işlemleri KOM Şube Müdürlüğünce yürütülüyor. - TRABZON