Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Trabzon'daki banklarda 'hayde eve' levhaları - Haberler

Trabzon'daki banklarda 'hayde eve' levhaları

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, parklardaki banklara 'Hayde eve' yazılı uyarı levhaları monte edilip, sağlık çalışanlarının evde kalınması çağrısına dikkat çekildi.

20.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:49
Trabzon'daki banklarda 'hayde eve' levhaları

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, parklardaki banklara 'Hayde eve' yazılı uyarı levhaları monte edilip, sağlık çalışanlarının evde kalınması çağrısına dikkat çekildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nca kentteki banklara yerleştirilmesi için 'Hayde eve' yazılı levhalar hazırlandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkalığı ekipleri, bu levhaları özellikle Atatürk Alanı'ndaki ahşap banklara monte edip, sağlık çalışanlarının evde kalınması çağrısına dikkat çekti. Meydan Parkı, Fatih Parkı, Kanuni Parkı, Sanat Sokağı ve Atapark Çay Bahçesi'ndeki banklara yerleştirilen levhalarda; Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun 'Oturulacak en güzel yer evimizdir. Bu süreci atlattıktan sonra buralarda oturup hep birlikte çay içeceğiz' mesajı da yer aldı.

Öte yandan Başkan Zorluoğlu da zorunlu haller dışında herkesin evde kalması gerektiğini vurgulayıp, hemşehrilerine evde kalmaları için çağrı yaptı. Zorluoğlu, "Bu süreci atlatabilmek için her alanda yoğun çalışma içindeyiz. Ekiplerimiz halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Biz çalışmalarımızı gerçekleştirirken, hemşehrilerimizin de evden çıkmamalarını ve kalabalık ortamlarda bulunmamalarını rica ediyoruz. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın kendilerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir. İnşallah bu süreci tamamladığımızda parklarda birlikte oturacağız" dedi.

Her zamanki kalabalığın azaldığı Atatürk Alanı'nın yanı sıra birçok parkta, üzerine levhaların monte edildiği bankların da boş olduğu gözlendi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu Haberler
Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar Haberler
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Haberler
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik Haberler
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde ’Evinizde kalın’ uyarıları dikkate alınmıyor Haberler
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Haberler
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı Haberler
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç

Son Dakika Haberleri

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Haber Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'ın gidişi takıma yaramadı - Haber Banaz Köyü Muhtarı Engin Oktay, kansere yenik düştü - Haber Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da koronavirüs tedbirleri - Haber ÇEDAŞ planlı bakım ve yatırım çalışmalarını erteledi - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi - Haber İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı - Haber Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında - Haberler Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi - Haber Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor - Haber
Loading