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Trabzon'daki banklarda 'hayde eve' levhaları

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, parklardaki banklara 'Hayde eve' yazılı uyarı levhaları monte edilip, sağlık çalışanlarının evde kalınması çağrısına dikkat çekildi.

20.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:09
Trabzon'daki banklarda 'hayde eve' levhaları

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, parklardaki banklara 'Hayde eve' yazılı uyarı levhaları monte edilip, sağlık çalışanlarının evde kalınması çağrısına dikkat çekildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nca kentteki banklara yerleştirilmesi için 'Hayde eve' yazılı levhalar hazırlandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkalığı ekipleri, bu levhaları özellikle Atatürk Alanı'ndaki ahşap banklara monte edip, sağlık çalışanlarının evde kalınması çağrısına dikkat çekti. Meydan Parkı, Fatih Parkı, Kanuni Parkı, Sanat Sokağı ve Atapark Çay Bahçesi'ndeki banklara yerleştirilen levhalarda; Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun 'Oturulacak en güzel yer evimizdir. Bu süreci atlattıktan sonra buralarda oturup hep birlikte çay içeceğiz' mesajı da yer aldı.

Öte yandan Başkan Zorluoğlu da zorunlu haller dışında herkesin evde kalması gerektiğini vurgulayıp, hemşehrilerine evde kalmaları için çağrı yaptı. Zorluoğlu, "Bu süreci atlatabilmek için her alanda yoğun çalışma içindeyiz. Ekiplerimiz halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Biz çalışmalarımızı gerçekleştirirken, hemşehrilerimizin de evden çıkmamalarını ve kalabalık ortamlarda bulunmamalarını rica ediyoruz. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın kendilerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir. İnşallah bu süreci tamamladığımızda parklarda birlikte oturacağız" dedi.

Her zamanki kalabalığın azaldığı Atatürk Alanı'nın yanı sıra birçok parkta, üzerine levhaların monte edildiği bankların da boş olduğu gözlendi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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