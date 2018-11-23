Trabzon'daki Belediyelerin 2019 Yılı Bütçeleri Karara Bağlandı

Trabzon
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2019 mali yılı bütçeleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
'nun başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Meclisi oturumunda görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2019 Yılı Performans Programı da görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2019 yılı gider bütçeleri şu şekilde oluştu:
Trabzon Büyükşehir Belediyesi: 711.000.000 Akçaabat
Belediyesi: 110.000.000 Araklı
Belediyesi: 27.000.000 Arsin
Belediyesi: 21.840.000 Beşikdüzü
Belediyesi: 30.800.000 Çarşıbaşı
Belediyesi: 13.060.000 Çaykara
Belediyesi: 14.765.000 Dernekpazarı
Belediyesi: 4.250.000 Düzköy
Belediyesi: 18.660.000 Hayrat
Belediyesi: 8.094.380 Köprübaşı
Belediyesi: 5.000.000 Maçka
Belediyesi: 24.000.000
Of Belediyesi: 35.100.000 Ortahisar
Belediyesi: 285.000.000 Sürmene
Belediyesi: 26.000.000 Şalpazarı
Belediyesi: 16.767.779 Tonya
Belediyesi: 11.525.000 Vakfıkebir
Belediyesi: 24.146.000 Yomra
Belediyesi: 33.884.000 - TRABZON
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,Trabzon