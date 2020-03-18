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Trabzon'daki ÇAYKUR fabrikalarında çalıştırılacak işçiler kurayla belirlendi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Trabzon'daki fabrikalarında istihdam edilecek işçilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

18.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:45
Trabzon'daki ÇAYKUR fabrikalarında çalıştırılacak işçiler kurayla belirlendi
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Trabzon'daki fabrikalarında istihdam edilecek işçilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.
ÇAYKUR bünyesindeki Of, Hayrat, Araklı ve Sürmene ilçelerindeki fabrikalarda çalıştırılacak 3 eski hükümlü, 9 engelli ve 120 beden işçisi toplam 132 mevsimlik işçi kadrosu için 6 bin 839 kişi müracaat etti.
İstihdam edilecek 132 kişinin belirlenmesi için Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleği ve Teknik Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda kura çekimi gerçekleştirildi.
Noter huzurunda yapılan kura çekiminde asil ve yedek listeler belirlendi.
Bu arada koronavirüs önlemleri kapsamında spor salonuna seyirci alınmadı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Trabzon, Güncel

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