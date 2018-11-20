Trabzon'daki Çocuklara Dünya Çocuk Günü'nde Sürpriz

20 Kasım 2018 Salı 16:46



20 Kasım 2018 Salı 16:46

AK Parti Ortahisar İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen program kapsamında, Dünya Çocuk Günü'nde Uzunsokak'ta çocuklara balon ve oyuncak hediye edildi.AK Parti Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği programda, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nahide Cihan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından şehrin işlek caddelerinden Uzunsokak'ta çocuklara balon ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Programa, AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen de katıldı.Programı organize eden AK Parti Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Nahide Cihan, Dünya Çocuk Günü ile ilgili açıklamasında, "Çocuklarımızın güvenle ve huzurla yaşayabildiği, çocukluğunu doyasıya yaşadığı bir dünya hepimizin temennisi. Milyarlarca insanın yaşadığı dünyada bir çocuğumuzu dahi sevindirebiliyor ve tebessüm etmesine vesile olabiliyorsak bizim için en büyük mutluluktur. Ufak hediyelerle onlara güzel bir sürpriz yaptık. Toplumun, çocukları mutlu edebilmek adına birlikte hareket etmesi geleceğimiz açısından son derece önemlidir. Bu anlayışla tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Günü'nü kutlarım." diye konuştu.AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, AK Parti iktidarının ilk geldiği günden beri çocukların huzur ve güveni ile geleceği adına önemli adımlar attığından bahsederek, "Çocuklar bu dünyanın en saf, en temiz, sizi en mutlu eden değerleri. Dünyanın tüm çocuklarına en çok neşe ve gülmek yakışır. Biz de Trabzon'daki çocuklarımızı bir nebze olsun neşelendirmeye, güldürmeye çalıştık. AK Parti olarak, 16 yıldır çocuklarımızın güven ve huzur içerisinde yaşadığı, sağlık ve eğitim gibi tüm imkanlardan yararlandığı barış dolu bir geleceğin temini için gayretle ve özveriyle çalışıyoruz. Herkesten ve her şeyden önce 'çocuk' diyen ve onlar için mücadele eden bir anlayışı benimsiyoruz. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak adına sorumluluk almaya ve yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi. Sürmen, dünyadaki tüm çocukların Dünya Çocuk Günü'nü de kutladığını sözlerine ekledi. - TRABZON