Haberler » genel » Trabzon'daki gergin yıkım tamamlandı - Haber

Trabzon'daki gergin yıkım tamamlandı

Trabzon'daki gergin yıkım tamamlandı Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'ndaki kaçak 5 villanın yıkımı tamamlandıTRABZON - Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen 5 villanın yıkımı tamamlandı.

13.11.2019 22:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:46
'daki gergin yıkım tamamlandı
Trabzon'un ilçesi Haçka Yaylası'ndaki kaçak 5 villanın yıkımı tamamlandı
TRABZON - Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen 5 villanın yıkımı tamamlandı.
Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na dün geceden jandarma eşliğinde çıkan yıkım ekipleri yaylaya çıktıklarında durumu alan ve yaylaya gelen vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Kendilerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten yayla sakinleri ile yıkım ekipleri ve jandarma arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri zaman zaman müdahalesini sertleştirerek biber gazı kullanırken, Haçka obasında yan yana duran 5 villanın yıkımı biber gazlı müdahalenin ardından hız kazandı. Villalardan 3'ü yıkılmasının ardından geri kalan 2'sinin yıkımına engel olmak isteyen yayla sakinleri evlerin çatısına çıktı. Bazı vatandaşlar da evin içine girerek yıkıma engel olmak istese de jandarma ekiplerinin biber gazlı müdahalesi ile evlerin yıkımı gerçekleşti. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı yıkımın ardından iş makineleri ve jandarma yayladaki diğer kaçak yapıların yıkımı yapmak için harekete geçti.
Haçka Yaylası'nda toplam 13 kaçak binanın bulunduğu ve bu binaların tamamının 2018 yılından sonra yapıldığı öğrenildi. Kaçak yapıların yıkımlarının süreceği öğrenildi.
Trabzon'daki gergin yıkım tamamlandı

Jandarma, Trabzon, Düzköy, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
00:28 Fiyatı 5 liradan 1 liraya düşen ıspanağın alıcısı yok
00:21 Kilis'te motosikletler hem ulaşım hem de nakliye aracı olarak kullanılıyor
00:18 13 Kasım 2019 Haberleri
00:00 Hac kayıtları başladı, hacı adaylarına kritik uyarılar
23:53 Organları 5 hastaya umut oldu
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:08 Son dakika: Trump-Erdoğan görüşmesi bitti, iki lider basın toplantısı düzenliyor
14.11.2019 00:44:42