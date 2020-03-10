Trabzon'daki orman yangınları kontrol altına alındı
Trabzon'daki orman yangınları kontrol altına alındıTRABZON'un Araklı ilçesinde dün akşam saatlerinde 2 ayrı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
10.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:58
Trabzon 'daki orman yangınları kontrol altına alındı
TRABZON'un Araklı ilçesinde dün akşam saatlerinde 2 ayrı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yanan alanlarla ilgili orman örtüsünde zarar tespit çalışması başlatıldı.
Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde Çapan ve Değirmencik mevkiinde dün akşam saatlerinde henüz bilinemeyen nedenle orman yangını çıktı. Örtü yangını olarak süren alevlere ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözlerle müdahale edildi. Vatandaşlarında eşlik ettiği söndürme çalışmalarında yangınlar sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede bekleyen ekipler, zaman zaman dumanların yükseldiği alanlara müdahale ediyor. Yanan alanlarla ilgili orman örtüsünde zarar tespit çalışması başlatıldı.
'EVLERE SIÇRAMASIN DİYE ÇABALADIK'
Yangın söndürme çalışmalarına katılan Semih Çayla, ekiplerle yangına müdahale ettiklerini belirerek "Yol kenarlarından yangını kontrol etmeye çalıştık. Yerleşim alanlarına alevler sıçramasın diye çabaladık. Ama yangın genellikle ormanın içinden geliyordu. Burada arazi şartlarına bakıldığı zaman dik yamaçlar var. Dikenli bir arazi. Yangının olduğu noktaya girip de söndürmek mümkün olmuyor. Ama şu anda yangın kontrol altında" diye konuştu.
Mustafa Ulu da "Yangına müdahale etmeye çalışıyoruz ama arazi buna pek uygun değil. Rüzgar hala etkisini gösteriyor. Ormanın içerisine girmeye çalıştık ama arazi buna müsaade etmedi. Su ile müdahale etmek lazım soğutma çalışmalarının yapılması gerekiyor ama arazi buna engel. Burada örtü yangını var. Biz de yangın evlere sıçramasın diye bekliyoruz" dedi.
85 NOKTADA YANGIN ÇIKMIŞTI
Karadeniz Bölgesi'nde, Aralık ayında 3 günde 85 noktada çıkan orman yangınlarında, 21 ev yandı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördü. Yangınların yakılan anız nedeniyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığının belirlenmesi üzerine 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.
TRABZON'un Araklı ilçesinde dün akşam saatlerinde 2 ayrı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yanan alanlarla ilgili orman örtüsünde zarar tespit çalışması başlatıldı.
Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde Çapan ve Değirmencik mevkiinde dün akşam saatlerinde henüz bilinemeyen nedenle orman yangını çıktı. Örtü yangını olarak süren alevlere ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözlerle müdahale edildi. Vatandaşlarında eşlik ettiği söndürme çalışmalarında yangınlar sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede bekleyen ekipler, zaman zaman dumanların yükseldiği alanlara müdahale ediyor. Yanan alanlarla ilgili orman örtüsünde zarar tespit çalışması başlatıldı.
'EVLERE SIÇRAMASIN DİYE ÇABALADIK'
Yangın söndürme çalışmalarına katılan Semih Çayla, ekiplerle yangına müdahale ettiklerini belirerek "Yol kenarlarından yangını kontrol etmeye çalıştık. Yerleşim alanlarına alevler sıçramasın diye çabaladık. Ama yangın genellikle ormanın içinden geliyordu. Burada arazi şartlarına bakıldığı zaman dik yamaçlar var. Dikenli bir arazi. Yangının olduğu noktaya girip de söndürmek mümkün olmuyor. Ama şu anda yangın kontrol altında" diye konuştu.
Mustafa Ulu da "Yangına müdahale etmeye çalışıyoruz ama arazi buna pek uygun değil. Rüzgar hala etkisini gösteriyor. Ormanın içerisine girmeye çalıştık ama arazi buna müsaade etmedi. Su ile müdahale etmek lazım soğutma çalışmalarının yapılması gerekiyor ama arazi buna engel. Burada örtü yangını var. Biz de yangın evlere sıçramasın diye bekliyoruz" dedi.
85 NOKTADA YANGIN ÇIKMIŞTI
Karadeniz Bölgesi'nde, Aralık ayında 3 günde 85 noktada çıkan orman yangınlarında, 21 ev yandı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördü. Yangınların yakılan anız nedeniyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığının belirlenmesi üzerine 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.
Kaynak: DHA
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