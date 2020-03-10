Trabzon'daki orman yangınları kontrol altına alındı-2
Trabzon'daki orman yangınları kontrol altına alındı-2.
10.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:34
Trabzon 'daki orman yangınları kontrol altına alındı-2
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Trabzon'daki orman yangınları kontrol altına alındı-2
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