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Trabzon'daki orman yangınları kontrol altında

TRABZON'un Araklı ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda 2 ayrı noktada çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

10.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:07
Trabzon'daki orman yangınları kontrol altında

TRABZON'un Araklı ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda 2 ayrı noktada çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde Çapan ve Değirmencik mevkilerinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözlerle örtü yangını olarak süren alevlere müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına, bölgedeki mahallelerde oturan vatandaşlar da destek verdi.

Her iki yangın da sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede bekleyen ekipler, zaman zaman dumanların yükseldiği alanlara müdahale ediyor. Yanan alanlarla ilgili orman örtüsünde zarar tespit çalışması başlatıldı.

'EVLERE SIÇRAMASIN DİYE ÇABALADIK'

Yangını söndürme çalışmalarında ekiplere destek veren vatandaşlardan Semih Çayla, "Yerleşim alanlarına alevler sıçramasın diye çabaladık. Ama yangın genellikle ormanın içinden geliyordu. Burada arazi şartlarına bakıldığı zaman dik yamaçlar var. Dikenli bir arazi. Yangının olduğu noktaya girip de söndürmek mümkün olmuyor. Ama şu anda yangın kontrol altında" diye konuştu.

Mustafa Ulu da, "Yangına müdahale etmeye çalışıyoruz ama arazi buna pek uygun değil. Rüzgar hala etkisini gösteriyor. Ormanın içerisine girmeye çalıştık, ama arazi buna müsaade etmedi. Su ile müdahale etmek lazım soğutma çalışmalarının yapılması gerekiyor, ama arazi buna engel. Burada örtü yangını var. Biz de yangın evlere sıçramasın diye bekliyoruz" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

85 NOKTADA YANGIN ÇIKMIŞTI

Karadeniz Bölgesi'nde, Aralık ayında 3 günde 85 noktada çıkan orman yangınlarında, 21 ev yandı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü. Yangınların yakılan anız nedeniyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığının belirlenmesi üzerine 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Araklı, Güncel
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