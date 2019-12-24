Haberler » 3. Sayfa » Trabzon'daki örtü yangınları ile ilgili Valilik'ten bir açıklama daha geldi - Haberler

Trabzon'daki örtü yangınları ile ilgili Valilik'ten bir açıklama daha geldi

Trabzon'da 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada dün akşamdan bu yana çıkan yangınlardan 30'nun söndürüldüğü 7'sinin ise söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

24.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:29 Trabzon'daki örtü yangınları ile ilgili Valilik'ten bir açıklama daha geldi
'da 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada dün akşamdan bu yana çıkan yangınlardan 30'nun söndürüldüğü 7'sinin ise söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Trabzon Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "İlimizin 11 ayrı ilçesindeki 37 noktada dünden bu yana farklı zamanlarda çıkan örtü yangınlarına, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin toplam 93 araç ve 450 personeliyle müdahale edilmiştir. Şu ana kadar bu yangınlardan 30'u ekiplerimizin müdahalesiyle söndürülmüştür. Yangınlar neticesinde üç ilçemizdeki 6 ev zarar görmüş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. 90 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık fındık bahçesinin zarar gördüğü yangınlarda 30 noktada soğutma, 6 ilçemizdeki 7 noktada da söndürme çalışmaları halen devam etmektedir. Yanan evler ile yangından zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu yangınların mevsim itibariyle bahçelerde yapılan temizlik çalışmalarından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmekle birlikte gerekli inceleme ve araştırma devam etmektedir" denildi. - TRABZON

Trabzon Valiliği, Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:21   İdlib'de geçen ay başından bu yana en az 215 bin sivil yerinden edildi - Haberler
13:15   Elektron mikroskobuyla dünyanın en küçük evini inşa etti - Haberler
13:14   Taliban güvenlik noktasına saldırdı: 15 ölü - Haberler
13:13   Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması Türkiye... - Haberler
13:12   Bahçeli: "Kanal İstanbul Projesi'nin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü... - Haberler
12:46   Kütahya'da tren raylarında bir kadına ait cansız beden bulundu - Haberler
12:44   Yeniden başlayan metro hattı çalışmasında, tünel açma makinesi şantiye alanına indirilemedi - Haberler
12:10   İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı - Haberler
12:05   AVM'de 'hediyeli balon' izdihamı! İnsanlar birbirlerini ezdi, 17 yaralı var - Haberler
24.12.2019 13:35:19