Haberler » Güncel » Trabzon'daki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor - Haber

Trabzon'daki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, ekiplerin bölgedeki örtü yangınlarını söndürmek için tedbirli ve dikkatli şekilde çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

24.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:45 Trabzon'daki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
AK Parti Salih Cora, ekiplerin bölgedeki örtü yangınlarını söndürmek için tedbirli ve dikkatli şekilde çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.
Cora, dün akşam saatlerinde örtü yangını başlayan ve söndürme çalışmaları devam eden Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'ne geldi.
Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Sait Gürsoy'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Cora, "İlimiz ve çevre illerden gelen ilgili birimlere bağlı ekipler dün geceden beri yangını söndürmek için çalışıyor. Yangın kontrol altına alınsa da aşırı rüzgar nedeniyle zorluklar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz, örtü yangınlarını söndürmek için tedbirli ve dikkatli şekilde çalışmalarını yürütüyor." dedi.
Cora, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için gerekli önlemlerin de alındığını bildirdi.

Milletvekili, Salih Cora, AK Parti, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:14   İDSO, yeni yıl konseri verecek - Haber
18:13   Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kızıldemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:13   Çorum'da yamaçtan kopan kayalar, iki eve isabet etti - Haber
18:12   Çorum'da iki evin üstüne düşen kaya parçaları hasara yol açtı - Haber
18:11   Tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
24.12.2019 18:14:28