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Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Trabzon'da iki gündür etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

25.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:22 Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
'da iki gündür etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İl genelinde birçok alanda etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangınlara sebebiyet verdiği öne sürülen 7 kişi belirlendi.
Bahçelerinde temizlik yaparken yangına neden olduğu ileri sürülen bu kişilerin ifadelerine başvuruldu.
Yangınlarla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiği öğrenildi.

Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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