18.06.2019 16:49
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Trabzon'daki sağanak

Trabzon

Trabzon'un Araklı ilçenin Yeşilyurt mahallesinde meydana gelen sel ve heyelan sonucu iki kişiye ulaşılamıyor.

Trabzon'un Araklı ilçenin Yeşilyurt mahallesinde meydana gelen sel ve heyelan sonucu iki kişiye ulaşılamıyor.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Araklı ilçesi ile bazı mahallere su taşkınları, sel ve heyelanlar meydana geldi.
Sağanak sonucu meydana gelen sel ve heyelanların en fazla etkili olduğu Yeşilyurt mahallesinde bir çok ev ve iş yeri zarar gördü.
Mahallede meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle iki kişiye ulaşılamadığı öğrenildi.
Olayın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makineleri, Araklı Belediyesi ekipleri, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri de bölgeye gönderildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Yeşilyurt, Araklı, Trabzon, Güncel

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